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Matrícula Escolar Crece en la Costa por Arraigo de Familias Migrantes

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• Tapachula, Suchiate, Metapa y Frontera Hidalgo concentran el mayor número de estudiantes extranjeros.

Tapachula Chiapas 9 de Julio 2026.- El asentamiento de familias migrantes en la región Costa de Chiapas ha comenzado a transformar el panorama educativo. La matrícula escolar registra un crecimiento sostenido debido a que personas originarias de países como Venezuela, Colombia, Haití y Ecuador han decidido establecerse de manera permanente, lo que ha incrementado la demanda de docentes en diversos planteles.

Gabriel Díaz Ordóñez, secretario de la Organización 5 de la Sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), informó que municipios como Tapachula, Suchiate, Metapa y Frontera Hidalgo concentran el mayor número de estudiantes extranjeros, situación que obliga a fortalecer la cobertura educativa sin afectar el derecho constitucional de niñas, niños y adolescentes a recibir educación. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

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