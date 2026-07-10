Comunicado 301/2026

SE HAN REPATRIADO 17 MIL 878 BIENES CULTURALES CON LA CUARTA TRANSFORMACIÓN; VAN 3 MIL 716 EN EL PERIODO DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM

* “Hay algunas piezas que se han regresado a sus comunidades de origen”, señaló la Jefa del Ejecutivo Federal sobre la repatriación de bienes culturales

* De las 17 mil 878 piezas repatriadas: 3 mil 716 han sido recuperadas en el año y nueve meses de la Presidenta Claudia Sheinbaum y 14 mil 162 con el expresidente Andrés Manuel López Obrador

* Lo recuperado en lo que va del gobierno de la Presidenta representa 10 veces los que se ha repatriado con Enrique Peña Nieto y 68% más que con Felipe Calderón

Ciudad de México, 10 de julio de 2026.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que las piezas arqueológicas que han sido repatriadas al país incluso son devueltas a sus comunidades de origen, ya que de acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), desde la llegada de la Cuarta Transformación se han recuperado 17 mil 878 bienes culturales, de los que 3 mil 716 corresponden al año y nueve meses del periodo de la Jefa del Ejecutivo Federal.

“Hay algunas piezas que se han regresado a sus comunidades de origen”, comentó la mandataria en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, puntualizó que la recuperación de dichos bienes culturales se ha realizado en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y su regreso es parte de una política que suma alianzas con otras naciones para continuar con estos trabajos.

El director general del INAH, Joel Omar Vázquez Herrera, destacó que en el gobierno de la Presidenta se han repatriado diez veces más objetos culturales que lo que se realizó durante la administración del sexenio de Enrique Peña Nieto y 68 por ciento más de lo que se hizo con Felipe Calderón.

De los 17 mil 878 bienes culturales recuperados en los gobiernos de la Cuarta Transformación, 14 mil 162 fueron en el periodo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Mientras que, de 2024 a la fecha, los países que más objetos han regresado al país son: 3 mil 369 de Estados Unidos, 174 de Italia, 133 de Canadá, 19 de Francia y siete de España.

Tras 20 años, se reapertura el Museo de la Grandeza Teotihuacana

Vázquez Herrera también destacó que desde junio de este año se reabrieron las puertas del Museo de la Grandeza Teotihuacana, tras 20 años de permanecer cerrado; se realizó una inversión de 7 millones de pesos (mdp) para labores de restauración arquitectónica y el proyecto museográfico; se exponen 174 piezas de las que 80 por ciento nunca antes se habían mostrado.

Destacó que este fue el primer museo de sitio de la zona arqueológica y desde su apertura el 9 de junio lleva un acumulado de 25 mil 15 visitas.

Taller Original

La subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Bespalova, presentó Taller Original, un espacio de capacitación y acompañamiento con artesanos, cuya primera edición cuenta con 21 piezas de distinta índole que se presentarán a partir del 12 de noviembre en el Complejo Cultural Los Pinos para su venta.

Señaló que la característica de Taller Original es que el artesano recibe el pago por sus piezas de acuerdo con tabuladores creados por los propios artesanos con base en el tiempo de trabajo, las técnicas y gastos indirectos.

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