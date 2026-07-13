Señora que recolectaba basura en mototriciclo resulta lesionada tras accidente en Tapachula

Tapachula, Chiapas; lunes 13 de julio de 2026.- Alrededor de las 15:40 horas, una mujer que se dedica a la recolección de basura y materiales reciclables resultó lesionada tras verse involucrada en un accidente de tránsito sobre el Libramiento Sur Oriente, a la altura del fraccionamiento Palacios II, cerca del campo Buena Vista.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer circulaba a bordo de un mototriciclo de carga en dirección de poniente a oriente. Detrás de ella transitaba un automóvil Nissan Tsuru de color rojo sobre la misma vía.

Al llegar al sitio donde habitualmente descarga los residuos que recolecta, la mujer disminuyó la velocidad para incorporarse al área de depósito. Presuntamente, el conductor del vehículo no logró frenar a tiempo y terminó impactando la parte trasera del mototriciclo.

Tras el fuerte golpe, la trabajadora salió proyectada varios metros sobre la carpeta asfáltica, mientras que la basura que transportaba quedó esparcida sobre la vialidad.

Paramédicos del Grupo CARCH, en coordinación con personal de Protección Civil y otros cuerpos de auxilio, brindaron atención prehospitalaria a la lesionada. Luego de ser estabilizada e inmovilizada, fue trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada.

Elementos de la Policía Municipal, Tránsito y Vialidad Preventiva y la Guardia Estatal realizaron el abanderamiento de la zona para evitar otro percance y facilitar las labores de los cuerpos de emergencia.

Asimismo, las autoridades informaron que serán revisadas las videograbaciones de las cámaras de vigilancia del C5 ubicadas en la zona, con el objetivo de esclarecer la mecánica del accidente. El material será analizado por elementos de la Guardia Estatal Preventiva, quienes integrarán la información a las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.

El conductor del automóvil quedó a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán el grado de responsabilidad de los involucrados. En el lugar también se presentaron familiares de ambas partes para dialogar y buscar un acuerdo, en espera de que el vehículo involucrado cuente con una póliza de seguro vigente que cubra los daños materiales y los gastos médicos de la afectada.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a conducir con precaución, mantener la distancia de seguridad y permanecer atentos a las maniobras de otros usuarios de la vía, especialmente de quienes diariamente realizan labores de recolección para obtener su sustento. El Orbe / Carlos Montes