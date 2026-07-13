Instituciones refrendan coordinación para fortalecer la paz y la seguridad en Chiapas

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, asistió a la Entrega de patrullas y uniformes para fortalecer las capacidades operativas de la Secretaría de Seguridad del Pueblo «Chiapas seguro para vivir», encabezado por el gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, y el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, realizado en la explanada del Centro de Convenciones y Polyforum Chiapas.