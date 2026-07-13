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Instituciones refrendan coordinación para fortalecer la paz y la seguridad en Chiapas

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El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, asistió a la Entrega de patrullas y uniformes para fortalecer las capacidades operativas de la Secretaría de Seguridad del Pueblo «Chiapas seguro para vivir», encabezado por el gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, y el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, realizado en la explanada del Centro de Convenciones y Polyforum Chiapas.

En este marco, el magistrado presidente reafirmó el compromiso del Poder Judicial del Estado de continuar fortaleciendo la coordinación interinstitucional para consolidar el Estado de Derecho, privilegiando una impartición de justicia con humanismo que contribuya a la construcción de una cultura de paz, la seguridad y el bienestar de las familias chiapanecas.

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