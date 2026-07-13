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El Fiscal Llaven Informa

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Compartiré información sobre el esclarecimiento de los lamentables hechos ocurridos en el municipio de El Bosque, donde fallecieron ocho personas; además de la detención de una banda dedicada al fraude en Tuxtla Gutiérrez.
Asimismo la captura de un grupo relacionado con el robo de motocicletas y, como cada lunes, presentaré el reporte semanal de la incidencia delictiva de nuestra capital.

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