Mano de obra migrante mantiene a flote la agricultura en la región Soconusco

Tapachula Chiapas 12 de julio 2026.– La agricultura en Tapachula enfrenta una creciente escasez de mano de obra local debido a la migración de trabajadores hacia otros estados del país y al aumento de empleos en la industria manufacturera. Ante este panorama, productores de mango señalan que la participación de migrantes, principalmente de origen cubano y venezolano, se ha convertido en un factor clave para sostener las labores en las huertas y evitar pérdidas en la producción.

No obstante, los agricultores advierten que la falta de regularización migratoria de muchos jornaleros complica su contratación y traslado. Por ello, solicitaron a las autoridades establecer mesas de trabajo que permitan crear mecanismos legales para garantizar la movilidad segura de estos trabajadores y brindar certeza tanto a los productores como a los propios migrantes. EL ORBE/ Mesa de Redacción.