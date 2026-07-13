Por mala situación de sus vias de comunicación pobladores de San Nicolás Lagartero amenazan con bloqueó

Tapachula, Chiapas 12 de julio 2026.- El deterioro de la carretera que comunica al cantón San Nicolás Lagartero mantiene en riesgo permanente a más de tres mil habitantes, quienes advirtieron que, de no recibir una respuesta inmediata de las autoridades correspondientes, realizarán un plantón o bloquearán la vía para exigir su rehabilitación.

Los pobladores denunciaron que el acceso principal a la comunidad prácticamente ha quedado convertido en un camino de terracería, con amplios tramos sin pavimentar y numerosos baches que, aseguran, provocan accidentes de manera constante y dificultan el traslado de estudiantes, productores y familias que diariamente utilizan esta ruta.

Elmer Reyes Morga, habitante de San Nicolás Lagartero, señaló que pese a las solicitudes presentadas, la Secretaría de Obras Públicas no ha atendido la problemática. EL ORBE/ Masa de Redacción.