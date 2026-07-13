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Padres mantienen exigencia de transparencia en cuotas de la Secundaria Federal 4.

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Tapachula Chiapas 13 de julio de 2026.- El conflicto entre madres y padres de familia de la Escuela Secundaria Federal Número 4 continúa sin resolverse, luego de que los tutores reiteraran su exigencia de transparentar el manejo de las cuotas de inscripción correspondientes al ciclo escolar 2026-2027 y demandaran que los recursos sean administrados con la participación de toda la comunidad escolar.
Encabezados por la presidenta del Comité de Bienestar, Guadalupe Reyes Pérez, los inconformes informaron que el dinero recaudado por concepto de prefichas e inscripciones permanecerá bajo resguardo del comité La Escuela es Nuestra, hasta que se celebre una asamblea general, donde el director del plantel y las anteriores mesas directivas expliquen el destino de los recursos ejercidos en años anteriores.

Detallaron que la preficha tiene un costo de 200 pesos y únicamente aplica para estudiantes de nuevo ingreso. En el caso de los alumnos de segundo y tercer grado, indicaron que solo deberán cubrir la cuota de inscripción de 400 pesos, por lo que cualquier pago adicional efectuado por esos grupos será reembolsado.
Asimismo, solicitaron que durante la primera semana de septiembre se realice una reunión general para dar a conocer el monto total recaudado y, de manera conjunta, decidir en qué proyectos serán invertidos los recursos.
Los tutores señalaron que esta petición surge tras denunciar presuntas irregularidades en la administración del dinero, además del deterioro de la infraestructura y las deficiencias en la limpieza del plantel, situaciones que, aseguran, afectan el desarrollo de las actividades escolares.
Finalmente, convocaron a toda la comunidad educativa a participar en la próxima asamblea, con el objetivo de fortalecer la rendición de cuentas, alcanzar acuerdos y garantizar un manejo transparente de las cuotas en beneficio de los estudiantes. EL ORBE/Nelson Bautista

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