Comunicado 306/2026

EN 2026, SE REALIZA INVERSIÓN HISTÓRICA DE CERCA DE 59 MIL MDP PARA INFRAESTRUCTURA EN TODAS LAS ESCUELAS DEL PAÍS: PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM

* “Son muchas acciones, programas para mejorar la educación de las y los niños y jóvenes de nuestro país, y que haya acceso a la educación como un derecho”, puntualizó

* De la inversión, 37 mil 715 mdp son destinados a Educación Básica; 10 mil 916.4 en Educación Media Superior y 9 mil 783.9 mdp en Educación Superior: SEP

* Con La Escuela es Nuestro este año se han atendido 71 mil 482 escuelas con una inversión social de 22 mil 694 mdp

Ciudad de México, 13 de julio de 2026.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que en 2026 se realiza una inversión histórica de cerca de 59 mil millones de pesos (mdp) para infraestructura educativa con el objetivo de mejorar las escuelas en todo el país, a través de mecanismos como La Escuela es Nuestra (LEEN), programa creado durante su periodo como Jefa de Gobierno y que retomó el expresidente Andrés Manuel López Obrador a nivel nacional, que otorga recursos de manera directa a madres y padres de familia para que a través de asambleas elijan cómo mejorar los planteles, así como del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).

“Inversión histórica de 59 mil millones de pesos para las escuelas en el país, sin considerar lo que invierten directamente las entidades federativas, esto es solo lo que invertimos desde el Gobierno de México”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Señaló que la inversión en infraestructura se suma a las acciones para hacer de la educación un derecho como lo son las Becas para el Bienestar en todos los niveles, el aumento salarial y el fondo de pensiones para los maestros y maestras, así como las consultas escuela por escuela para decidir en consenso un mejor sistema de movilidad de los docentes.

“Son muchas acciones, programas para mejorar la educación de las y los niños y jóvenes de nuestro país, y que haya acceso a la educación como un derecho”, agregó.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, detalló que la inversión histórica en infraestructura se distribuye en acciones estratégicas:

* 37 mil 715 mdp para Educación Básica: 15 mil 21 mdp y 22 mil 694 mdp correspondientes a La Escuela es Nuestra

* 10 mil 916.4 mdp para Educación Media Superior: a través de 31 nuevos Bachilleratos Nacional, 80 ampliaciones, cuatro reconversiones y 370 Bachilleratos Nacionales Margarita Maza. Con ello, se crean 156 mil 240 nuevos lugares.

* 9 mil 783.9 mdp para Educación Superior: que incluye los planteles de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC); el Plan Michoacán, el TecNM; el Sistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas; las Escuelas Normales; las Unidades Académicas de la Universidad Pedagógica; las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García; las instituciones interculturales y universidades estatales y otros proyectos para aumentar las aulas.

Destacó que además con las Becas para el Bienestar, se cierra el año con 22 millones de becarios en todos los niveles educativos.

La directora general del programa LEEN, Pamela López Ruiz, informó que este año se han atendido a 71 mil 482 escuelas con una inversión social de 22 mil 694 mdp, que se distribuyen de acuerdo con las características de mayor vulnerabilidad, marginación y rezago social.

Destacó que con este programa se atienden desde Centros de Atención Múltiple (CAM); educación inicial, preescolares, primarias, secundarias, hasta preparatorias, estas últimas dos con una cobertura del 100 por ciento.

“Todos estos logros han sido posibles gracias a la participación de las madres, padres, maestras, maestros, que integran las comunidades escolares y se involucran en todas las mejoras que pueden llevar a cabo en sus escuelas”, señaló.

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