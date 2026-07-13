Pobladores Inconformes Amenazan con Bloqueos por Mal Estado de la Carretera de San Nicolás Lagartero

* EXIGEN AUDITORÍA A LAS ADMINISTRACIONES ANTERIORES SOBRE LAS REPARACIONES DE MALA CALIDAD QUE REALIZARON.

* El Acceso Principal a la Comunidad se ha Convertido en un Camino de Terracería, con Amplios Tramos sin Pavimentar y Numerosos Baches.

* Los Habitantes del Ejido San Nicolás Lagartero Exigieron una Audiencia con las Autoridades Para que Atiendan la Problemática.

Tapachula, Chiapas; 12 de Julio de 2026.- El deterioro de la carretera que comunica al cantón San Nicolás Lagartero mantiene en riesgo permanente a más de tres mil habitantes, quienes advirtieron que, de no recibir una respuesta inmediata de las autoridades correspondientes, realizarán un plantón o bloquearán la vía para exigir su rehabilitación.

Los pobladores denunciaron que el acceso principal a la comunidad prácticamente ha quedado convertido en un camino de terracería, con amplios tramos sin pavimentar y numerosos baches que, aseguran, provocan accidentes de manera constante y dificultan el traslado de estudiantes, productores y familias que diariamente utilizan esta ruta.



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Elmer Reyes Morga, habitante de San Nicolás Lagartero, señaló que pese a las solicitudes presentadas, la Secretaría de Obras Públicas no ha atendido la problemática.“Es un camino ya de terracería, porque la mayor parte son tramos sin pavimentación. Le hacemos un llamado a la autoridad local para que tome cartas en el asunto y rehabilite nuestro camino”, expresó.La carretera también es utilizada por comunidades vecinas y representa la principal conexión con la ciudad, además de ser la vía por la que se transportan cosechas y cientos de niños acuden a sus escuelas.Juana Rubio Muñoz, habitante del ejido Tapachula, afirmó que el mal estado de la vialidad ya ha dejado personas lesionadas.“Aquí en este hoyo cayó una persona y se quebró las manos. Más adelante otro motociclista cayó y quedó desmayado. Pedimos a las autoridades que compongan la carretera. Pasan muchos niños y se pueden lastimar”, relató.De acuerdo con los habitantes, prácticamente todos los días ocurre al menos un accidente, principalmente de motociclistas que intentan esquivar los enormes baches y terminan derrapando o cayendo.Además del peligro por las malas condiciones de la carretera, los productores manifestaron sentirse inseguros al transitar por la zona, debido al riesgo de sufrir accidentes o ser víctima de asaltos.Los inconformes exigieron una audiencia con las autoridades y advirtieron que, si continúan sin recibir una solución, emprenderán acciones de protesta, incluido un bloqueo carretero, como ocurrió recientemente en el ejido Morelos. EL ORBE/Nelson Bautista