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Pobladores Inconformes Amenazan con Bloqueos por Mal Estado de la Carretera de San Nicolás Lagartero

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* EXIGEN AUDITORÍA A LAS ADMINISTRACIONES ANTERIORES SOBRE LAS REPARACIONES DE MALA CALIDAD QUE REALIZARON.
* El Acceso Principal a la Comunidad se ha Convertido en un Camino de Terracería, con Amplios Tramos sin Pavimentar y Numerosos Baches.
* Los Habitantes del Ejido San Nicolás Lagartero Exigieron una Audiencia con las Autoridades Para que Atiendan la Problemática.

Tapachula, Chiapas; 12 de Julio de 2026.- El deterioro de la carretera que comunica al cantón San Nicolás Lagartero mantiene en riesgo permanente a más de tres mil habitantes, quienes advirtieron que, de no recibir una respuesta inmediata de las autoridades correspondientes, realizarán un plantón o bloquearán la vía para exigir su rehabilitación.
Los pobladores denunciaron que el acceso principal a la comunidad prácticamente ha quedado convertido en un camino de terracería, con amplios tramos sin pavimentar y numerosos baches que, aseguran, provocan accidentes de manera constante y dificultan el traslado de estudiantes, productores y familias que diariamente utilizan esta ruta.

Elmer Reyes Morga, habitante de San Nicolás Lagartero, señaló que pese a las solicitudes presentadas, la Secretaría de Obras Públicas no ha atendido la problemática.
“Es un camino ya de terracería, porque la mayor parte son tramos sin pavimentación. Le hacemos un llamado a la autoridad local para que tome cartas en el asunto y rehabilite nuestro camino”, expresó.
La carretera también es utilizada por comunidades vecinas y representa la principal conexión con la ciudad, además de ser la vía por la que se transportan cosechas y cientos de niños acuden a sus escuelas.
Juana Rubio Muñoz, habitante del ejido Tapachula, afirmó que el mal estado de la vialidad ya ha dejado personas lesionadas.
“Aquí en este hoyo cayó una persona y se quebró las manos. Más adelante otro motociclista cayó y quedó desmayado. Pedimos a las autoridades que compongan la carretera. Pasan muchos niños y se pueden lastimar”, relató.
De acuerdo con los habitantes, prácticamente todos los días ocurre al menos un accidente, principalmente de motociclistas que intentan esquivar los enormes baches y terminan derrapando o cayendo.
Además del peligro por las malas condiciones de la carretera, los productores manifestaron sentirse inseguros al transitar por la zona, debido al riesgo de sufrir accidentes o ser víctima de asaltos.
Los inconformes exigieron una audiencia con las autoridades y advirtieron que, si continúan sin recibir una solución, emprenderán acciones de protesta, incluido un bloqueo carretero, como ocurrió recientemente en el ejido Morelos. EL ORBE/Nelson Bautista

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