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Padre de Menor Acusado Insiste en la Inocencia de su Hijo

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• Hacen un llamado al Poder Judicial y a las autoridades estatales y federales para que revisen las pruebas.

Tapachula Chiapas 13 de julio de 2026.- El padre de un menor de edad acusado por el presunto delito de violación hizo un llamado al Poder Judicial y a las autoridades estatales y federales para que revisen las pruebas que, asegura, demuestran la inocencia de su hijo y garanticen un proceso apegado a derecho.

Manuel de Jesús Robero Hernández afirmó que la defensa presentó evidencias que, según dijo, acreditan que el adolescente se encontraba en clases el 12 de mayo, alrededor de las 16:00 horas, momento en que presuntamente ocurrieron los hechos denunciados. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

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