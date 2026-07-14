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JULIO 14 DE 2026

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Maestros jubilados vuelven a tomar las instalaciones de la unidad administrativa en Tapachula

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Maestros jubilados vuelven a tomar las instalaciones de la unidad administrativa en Tapachula, exigen el cumplimiento de compromisos por parte de las autoridades educativa....
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Hoy Arrancan las Semifinales del Mundial FIFA 2026

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Hoy 13:00 Hrs. Francia – España Mañana 13:00 Hrs. Inglaterra – Argentina España no se Intimida Ante Francia Previo a la Semifinal Ciudad de México; 13 de Julio de...
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Conferencia de prensa matutina en vivo. Martes 14 de julio 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum

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Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
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