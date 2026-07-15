Cafeticultores Exigen Transparencia en Integración del Comité que Definirá Precios del Café

Tapachula Chiapas 14 de julio 2026.- Productores de café de Chiapas manifestaron su preocupación por la falta de transparencia en el proceso de integración de la comisión y el comité consultivo que contempla la nueva Ley de Cafeticultura Sustentable, organismos que tendrán la responsabilidad de emitir los precios de referencia para la compra y venta del grano en el país.

Julio Céfer Castillo, productor de café arábica y robusta en la región de Tapachula, señaló que existe incertidumbre entre el gremio debido a que hasta el momento no se ha informado quiénes integrarán dicho organismo. EL ORBE/ Mesa de Redacción.