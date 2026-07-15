Maestros Jubilados Toman la Unidad Administrativa de Tapachula

*EXIGEN AL ISSTECH CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS Y DEVOLUCIÓN DE RECURSOS

*-Denuncian descuentos ilegales

*-Demandan el Denominado Bono Para Pensionados

Tapachula, Chiapas; 14 de Julio del 2026.- Maestros jubilados y pensionados de Chiapas tomaron por varias horas la Unidad Administrativa para exigir al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH) el cumplimiento de acuerdos previamente firmados y la devolución de recursos que, aseguran, fueron descontados de manera ilegal.

El presidente del Frente Democrático en Defensa del Maestro Jubilado y Pensionado de Chiapas, Luis Manuel Estudillo Franco, explicó que la movilización responde al incumplimiento de una minuta en la que el instituto se comprometió a reintegrar los descuentos aplicados al incentivo del Día del Maestro, recursos que hasta el momento no han sido devueltos.



1 de 2

De acuerdo con el dirigente, el ISSTECH descontó el uno por ciento de ese apoyo económico para entregarlo a la Sección 40 del SNTE, práctica que calificó como violatoria de la Constitución y de la Ley Federal del Trabajo, al tratarse de recursos pertenecientes a jubilados y pensionados, cuyos ingresos no deben ser afectados.Estudillo Franco señaló que la exigencia beneficia a alrededor de cinco mil 640 maestros jubilados y que el monto total del reembolso supera los tres millones de Pesos, dinero que consideran fue retenido de manera indebida. Además, denunciaron que en 2025 también se aplicaron descuentos del cinco por ciento para servicios médicos y del uno por ciento para la organización sindical sobre apoyos extraordinarios que, por ley, no deberían generar retenciones.Los inconformes también demandan la actualización del denominado bono para pensionados, que desde hace una década permanece en mil 300 Pesos, mientras otros sectores del servicio público reciben incentivos considerablemente superiores.Aunque reconocieron avances en el abastecimiento de medicamentos y en las condiciones del servicio médico, insistieron en que persisten deficiencias por la falta de especialistas y una atención integral para adultos mayores.Los manifestantes levantaron el plantón de las oficinas gubernamentales, después de que funcionarios del ISSTECH se comprometieron mediante una minuta de trabajo atender sus demandas. Por lo que las oficinas de la unidad administrativa quedaron liberadas. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros