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Fiscal General informa el esclarecimiento del homicidio de un elemento de la GN en Huixtla.

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• Identifican a más participantes en estos lamentables hechos
• Esclarecen homicidio de elemento de la Guardia Nacional en Huixtla
• Detienen a cuatro personas más por fraude de la empresa Prime Car

El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, dio a conocer que se logró identificar a la sexta víctima de los lamentables hechos del municipio de El Bosque, quien respondía al nombre de Regina “N”, de 27 años de edad y originaria de Villa Corzo, cuyo cuerpo ya fue entregado a sus familiares.

Sin embargo, señaló que en el Servicio Médico Forense aún se encuentran una persona del sexo masculino y una del sexo femenino por identificar. Llaven Abarca mencionó que continúan las investigaciones y se tienen plenamente identificadas a más personas que participaron, por lo que se espera que en las próximas horas haya avances importantes.

Como parte de los avances en diferentes investigaciones, Jorge Llaven también abordó el esclarecimiento del homicidio calificado de un elemento de la Guardia Nacional ocurrido el 6 de julio en Huixtla, por el que ya se encuentran detenidos José Luis “N” de 31 años y Bayron “N” de 29 años.

Detalló, que de acuerdo a los datos de prueba, el móvil de este lamentable suceso fue una riña al momento de ingerir bebidas embriagantes.

Con relación a la empresa Prime Car que operaba en una plaza comercial en la zona sur poniente de Tuxtla Gutiérrez, el Fiscal informó que fueron detenidas cuatro personas más, con las que suman un total de seis detenidos. Los cuatro últimos responden a los nombres de Jared “N”, Alexánder “N”, Ricardo Yael “N” y Julieta “N”. Precisó, que hasta este momento, se han recibido 44 denuncias por el delito de fraude en contra de dicha empresa, por un monto superior a los dos millones de pesos.

Agregó que se colabora con fiscalías de otros estados, ya que presuntamente, Prime Car cometía este tipo de ilícitos en otras entidades del país.

La Fiscalía General del Estado continuará dando a conocer avances de las investigaciones relevantes en la entidad, y refrenda su firme compromiso con las y los chiapanecos para garantizar Cero Impunidad.

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