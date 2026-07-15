Rinden Protesta a Nuevos Agremiados del Colegio de Abogados de Tapachula

*Refrendan el Compromiso de Velar por la Justicia en Chiapas.
Tapachula, Chiapas.-En el marco de la celebración por el Día del Abogado, el empresario y propietario de Tapachula FC, Jaime Damián Tovar Carrillo, rindió protesta como nuevo agremiado de la Asociación de Abogados del Sureste de Chiapas A.C., presidida por Alejandro de Jesús López Cabrera.
En entrevista para este rotativo, Tovar Carrillo dijo “el Derecho es una disciplina que todo empresario debería estudiar, porque está presente en nuestras actividades diarias. En cualquier negocio, profesión o proyecto es indispensable conocerlo para tomar mejores decisiones y actuar con responsabilidad”, expresó.
Los invitados especiales y testigos de este acto protocolario fueron Christian Pinto Hernández, vicepresidente de CANACO en materia de transporte,y José Antonio López Ralón, Secretario General de Acuerdos en funciones de Magistrado de la Sala Regional Colegiada en Materia Penal en Tapachula. EL ORBE/