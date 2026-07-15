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Rinden Protesta a Nuevos Agremiados del Colegio de Abogados de Tapachula

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*Refrendan el Compromiso de Velar por la Justicia en Chiapas.

Tapachula, Chiapas.-En el marco de la celebración por el Día del Abogado, el empresario y propietario de Tapachula FC, Jaime Damián Tovar Carrillo, rindió protesta como nuevo agremiado de la Asociación de Abogados del Sureste de Chiapas A.C., presidida por Alejandro de Jesús López Cabrera.
En entrevista para este rotativo, Tovar Carrillo dijo “el Derecho es una disciplina que todo empresario debería estudiar, porque está presente en nuestras actividades diarias. En cualquier negocio, profesión o proyecto es indispensable conocerlo para tomar mejores decisiones y actuar con responsabilidad”, expresó.

Jonathan Francisco Izquierdo Prieto, Juez del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, invitado especial a la conmemoración, fue el encargado de tomar protesta a los nuevos integrantes, entre ellos también se encuentran Mayté Gordillo Barrionuevo y Teresita Nitzanit Camas Soto.
Los invitados especiales y testigos de este acto protocolario fueron Christian Pinto Hernández, vicepresidente de CANACO en materia de transporte,y José Antonio López Ralón, Secretario General de Acuerdos en funciones de Magistrado de la Sala Regional Colegiada en Materia Penal en Tapachula. EL ORBE/

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