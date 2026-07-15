Abandono, Negligencia y Crisis Severa en el ISSSTE de Tapachula

*UrgenciasOpera sin Aire Acondicionado y el Drenaje Provoca Insalubridad Para los Pacientes

Tapachula, Chiapas; 14 de Julio de 2026.- El descontento entre trabajadores y derechohabientes de la Clínica Hospital “Dr. Roberto Nettel Flores” del ISSSTE en Tapachula, continúa creciendo ante las múltiples deficiencias que, aseguran, afectan la atención médica y ponen en riesgo la salud de miles de usuarios de la región.

La base trabajadora del nosocomio exigió la intervención directa del director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, al considerar que el hospital permanece en condiciones de abandono pese a las inversiones anunciadas por las autoridades federales en los últimos años.



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Entre las principales inconformidades destacan las fallas en el nuevo edificio, cuya construcción tardó más de cinco años y del cual únicamente fue habilitada el área de Urgencias.Trabajadores denunciaron que dicha área opera sin aire acondicionado y que, a pocos días de haber iniciado funciones, presentó problemas en el sistema de drenaje, generando malos olores e insalubridad para pacientes y personal.Sin embargo, las quejas no se limitan al deterioro de las instalaciones. Derechohabientes y empleados aseguran que también persisten problemas relacionados con presunta negligencia médica, malos tratos hacia los pacientes, retrasos en la atención y una marcada falta de personal especializado para cubrir la demanda de servicios.Otro de los puntos más preocupantes es la falta de funcionamiento de los nuevos quirófanos, situación que ha obligado a que diversos procedimientos quirúrgicos sean canalizados hacia hospitales de Tuxtla Gutiérrez. Esta situación representa una carga económica y emocional para los pacientes y sus familias, quienes deben trasladarse cientos de kilómetros para recibir atención médica especializada.Los trabajadores señalaron además, que el hospital enfrenta deficiencias en distintas áreas, entre ellas hospitalización, consulta externa y laboratorio, donde existen problemas de filtraciones durante la temporada de lluvias, fallas constantes en los sistemas de aire acondicionado y espacios que requieren mantenimiento urgente.Asimismo, denunciaron que hasta el momento no han recibido una explicación clara, por parte de la Subdelegación de Administración del ISSSTE, sobre cuándo entrará en funcionamiento la totalidad del nuevo edificio, ni cuándo serán habilitados los quirófanos y demás áreas pendientes.Ante la falta de respuestas, los inconformes advirtieron que podrían intensificar sus manifestaciones en los próximos días para exigir soluciones concretas a una problemática que, aseguran, afecta a miles de derechohabientes de Tapachula, la región Soconusco y municipios de la Sierra.Mientras tanto, pacientes y familiares continúan enfrentando largas esperas, traslados forzosos y limitaciones en los servicios médicos, en un hospital que fue anunciado como una de las principales obras de fortalecimiento de la infraestructura de salud en el sur de Chiapas, pero que, según denuncian trabajadores y usuarios, sigue sin responder a las necesidades reales de la población.EL ORBE / Martha Guillén