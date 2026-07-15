Migrante Denuncian Retrasos en Trámites de Asilo Ante la COMAR

*Llevan Meses Esperando Respuesta a sus Solicitudes

Tapachula, Chiapas; 14 de Julio del 2026.- Integrantes del Centro de Dignificación Humana, encabezados por el activista Luis García Villagrán, denunciaron presuntas omisiones y retrasos por parte de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y del Instituto Nacional de Migración (INM), al asegurar que cientos de personas migrantes permanecen durante meses e incluso más de un año en espera de la resolución de sus solicitudes de asilo, situación que consideran una violación a sus derechos humanos.



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Durante una conferencia de prensa, García Villagrán presentó el caso de un migrante y su hijo, quienes, explicó, cuentan con el respaldo de 29 firmas para solicitar una respuesta inmediata a su trámite. Indicó que la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político establece un plazo máximo de 90 días para emitir una resolución; sin embargo, afirmó que dicho periodo fue rebasado sin que las autoridades hayan dado una respuesta.El activista sostuvo que el Instituto Nacional de Migración argumenta que debe esperar la resolución de la Comar, mientras que esta dependencia atribuye la demora a decisiones que se toman desde sus oficinas centrales en la Ciudad de México. A su juicio, esta falta de coordinación mantiene a miles de personas atrapadas en un limbo jurídico que les impide regularizar su estancia en el país.Asimismo, señaló que los artículos 133 y 152 de la Ley de Migración contemplan la expedición de visas por razones humanitarias para personas en condición de alta vulnerabilidad, por lo que pidió que este recurso sea aplicado de manera inmediata en casos donde exista riesgo para la integridad de los solicitantes.García Villagrán también hizo un llamado a que México actúe con la misma sensibilidad que exige a otros países en materia migratoria. Recordó los pronunciamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el trato a los mexicanos detenidos en Estados Unidos y sostuvo que el país debe garantizar condiciones dignas para quienes buscan refugio en territorio nacional.Advirtió que los retrasos no solo representan un problema legal, sino también social y económico, ya que miles de migrantes permanecen sin posibilidad de acceder a un empleo formal, atención médica, educación o vivienda, incrementando su vulnerabilidad y la presión sobre las ciudades de la frontera sur.Finalmente, pidió a las autoridades resolver con prontitud los expedientes pendientes y priorizar la atención de los casos con mayor riesgo humanitario.Migrantes Afectados.José Antonio Vera, migrante venezolano, pidió a las autoridades mexicanas agilizar la resolución de su trámite ante la COMAR, proceso que inició el 25 de mayo del año pasado y del que ya ha cumplido 29 firmas.Explicó que la falta de respuesta le impide salir de Tapachula sin perder el procedimiento, situación que afecta la atención médica de su hijo Ezequiel, de siete años, quien fue diagnosticado con una arritmia cardíaca y requiere valoración por especialistas que no existen en la ciudad.Solicitó una respuesta por razones humanitarias para regularizar su estancia y acceder a un empleo formal. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros