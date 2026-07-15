InicioAl InstanteGastos Escolares Reducen Ventas de Pollo en Mercados de Tapachula
Al Instante

Gastos Escolares Reducen Ventas de Pollo en Mercados de Tapachula

0
9

Tapachula, Chiapas 14 de julio 2026.- Lejos de representar un impulso para el comercio, el cierre del ciclo escolar y las ceremonias de clausura han afectado las ventas en las pollerías de los mercados de Tapachula. Comerciantes aseguran que el incremento en los gastos familiares por graduaciones, inscripciones y el próximo regreso a clases ha provocado una disminución de hasta el 40 por ciento en la comercialización de este producto.

Yolanda Sánchez López, propietaria de la pollería «San Pablo», explicó que las ventas pasaron de operar al 100 por ciento a mantenerse apenas en un 60 por ciento durante los días de julio, ya que las familias destinan gran parte de su presupuesto a cubrir compromisos escolares. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

Artículo anterior
Eduardo Ramírez Impulsa Obras y Acciones Para el bienestar de Las Rosas y Comitán
Artículo siguiente
Migrante Denuncian Retrasos en Trámites de Asilo Ante la COMAR
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Mensaje del presidente Yamil Melgar a egresados de la escuela Teodomiro Palacios

Al Instante staff - 0
#YamilMelgar Mensaje del presidente Yamil Melgar a egresados de la escuela Teodomiro Palacios. "Disfrutemos de los momentos que nos da la vida".
Leer más

Visita oficial del presidente de Panamá, José Raúl Mulino. Palacio Nacional

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la Visita oficial del presidente de la República de Panamá, que preside la Presidenta...
Leer más

Conferencia de prensa matutina. Miércoles 15 de julio 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más
Cargar más
spot_img

MAS Popular

Cargar más