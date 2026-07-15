Gastos Escolares Reducen Ventas de Pollo en Mercados de Tapachula

Tapachula, Chiapas 14 de julio 2026.- Lejos de representar un impulso para el comercio, el cierre del ciclo escolar y las ceremonias de clausura han afectado las ventas en las pollerías de los mercados de Tapachula. Comerciantes aseguran que el incremento en los gastos familiares por graduaciones, inscripciones y el próximo regreso a clases ha provocado una disminución de hasta el 40 por ciento en la comercialización de este producto.

Yolanda Sánchez López, propietaria de la pollería «San Pablo», explicó que las ventas pasaron de operar al 100 por ciento a mantenerse apenas en un 60 por ciento durante los días de julio, ya que las familias destinan gran parte de su presupuesto a cubrir compromisos escolares. EL ORBE/ Mesa de Redacción.