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Más de Mil Familias Avanzan Hacia una Vivienda Digna con el Programa Vivienda para el Bienestar en Tapachula

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Tapachula, Chiapas 15 de Julio del 2026.- Un total de 1 mil 137 familias de Tapachula dieron un paso importante para acceder a una vivienda digna como parte del programa Vivienda para el Bienestar, luego de que este martes fueran convocadas para la firma de convenios y la entrega de documentación requerida para formalizar su incorporación al proyecto.

El director de Programas de Bienestar en Tapachula, José Luis Elorza, informó que la jornada corresponde al seguimiento de las solicitudes realizadas el año pasado en el deportivo Indeco, donde las personas beneficiarias acuden para completar su expediente y firmar el convenio que les brinda certeza sobre el apoyo. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

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