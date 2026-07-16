Se Gradúan 238 Estudiantes Migrantes en Chiapas

Tapachula, Chiapas 15 de julio 2026.– Un total de 238 niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad concluyeron sus estudios de educación básica en Chiapas como parte del programa de Educación Migrante que impulsa la Secretaría de Educación del Estado, en coordinación con la Escuela de Educación de Fronteras, consolidando cuatro generaciones de estudiantes que han logrado continuar su formación académica pese a las dificultades derivadas de la migración.

La coordinadora del programa en Chiapas, Marta Lilia Moreno Gómez, destacó que este logro representa el esfuerzo conjunto de docentes, familias e instituciones que durante cuatro años han trabajado para garantizar el acceso a la educación de menores migrantes en la entidad. EL ORBE/ Mesa de Redacción.