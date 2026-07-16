Presidenta Sheinbaum se Reúne con su Homólogo de Panamá, José Raúl Mulino

En la Mañanera Aborda Reaparición de Cabeza de Vaca en EEUU

Ciudad de México; 15 de Julio de 2026.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que la reunión con su homólogo de Panamá, José Raúl Mulino Quintero, permitirá profundizar y relanzar la cooperación de ambas naciones en áreas estratégicas como el comercio, la inversión, la conectividad, la infraestructura, la seguridad, el combate a la delincuencia, la movilidad, el turismo, la educación y la innovación.

“Estamos convencidos de que el crecimiento económico adquiere su verdadero sentido cuando se traduce en bienestar para las personas y en mayor oportunidad de derechos para nuestra sociedad”, puntualizó en un mensaje conjunto a medios de comunicación realizado en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.



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Señaló que durante el encuentro coincidieron en que los desafíos se enfrentan con colaboración, entendimiento y el fortalecimiento de la soberanía de las naciones, ante esto, expresó su apoyo al protocolo de neutralidad del Canal de Panamá, además deque México reconoce el papel estratégico de Panamá como punto de encuentro entre continentes y océanos, así como su contribución al comercio.“En el ámbito regional, reafirmamos la importancia de fortalecer la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños como espacio de diálogo, concertación y cooperación entre nuestros países”, agregó.La Jefa del Ejecutivo Federal agradeció al Presidente de Panamá por la cooperación entre las dos naciones para erradicar al gusano barrenador del ganado, destacando la nueva biofábricainaugurada en Metapa de Domínguez, Chiapas, cuyo modelo de control biológico retoma la experiencia de la Planta de Pacora en Panamá, por ello, aseguró que se continuará impulsando el intercambio de información en temas de agroindustria.El Presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino Quintero, agradeció el apoyo de México a la soberanía nacional y al Canal de Panamá como herramienta neutral del comercio mundial y reconoció a este encuentro bilateral como una oportunidad para potenciar las relaciones en beneficio del progreso y la prosperidad de los pueblos de ambas naciones.“Señora Presidenta, mexicanas y mexicanos. Quiero decirles que pueden contar con Panamá, una nación hermana. Conmigo, señora Presidenta, tiene un amigo nuevo, en lo personal, como presidente, para lo que podamos trabajar y para lo que usted necesite desde Panamá, ahí está el Presidente Mulino, su amigo, para echar para delante lo que tengamos que hacer”, puntualizó. Boletín OficialSheinbaum Habla Sobre Reaparición de Cabeza de Vaca en EUCiudad de México; 15 de Julio de 2026.- «No me ayudes compadre», expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante el supuesto apoyo del exgobernador de Tamaulipas a panistas, Francisco García Cabeza de Vaca.En su conferencia mañanera de este miércoles 15 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mencionó que el Exgobernador panista, que reapareció en Dallas junto a Javier Lozano para el partido Francia-España, «si estuviera en México ya procedería la orden de aprehensión».«Tiene doble nacionalidad; es ciudadano mexicano y ciudadano estadounidense, vive en Estados Unidos. México ha pedido su extradición, dado que recientemente la Corte resolvió que no era procedente un amparo que él había promovido y se está pidiendo su extradición y no ha habido esa respuesta por parte del gobierno de Estados Unidos (…).«Si estuviera en México, ya procedería la orden de aprehensión que fue solicitada en su momento al juez. Pero vive en Estados Unidos, entonces, por eso digo, ‘no me ayudes compadre’ en el caso de quien se quiera promover para alguna candidatura, porque es un hombre que está buscado por la ley», mencionó la mandataria federal.Recalcó que «de acuerdo con la justicia», Francisco García Cabeza de es un prófugo de la justicia: «¡Es un hecho!». Sun