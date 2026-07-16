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Yamil Melgar Bravo, felicitó a los estudiantes egresados de la generación 2023-2026 de la Preparatoria número 3 del Estado

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El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, felicitó a los estudiantes egresados de la generación 2023-2026 de la Preparatoria número 3 del Estado, al asistir como invitado especial a la ceremonia de graduación.
Al exhortarlos a seguir preparándose con talento, valores y compromiso el alcalde refrendó su compromiso con la educación de los tapachultecos para seguir transformando a Tapachula.
#VoluntadParaTransformar

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