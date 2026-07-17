Estados que no reportan daños hasta el momento: Claudia Sheinbaum

Luego del sismo magnitud 7.4 al suroeste de Huixtla y los registrados en Ciudad Hidalgo, conversé con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, estados que no reportan daños hasta el momento. Se activan protocolos en entidades colindantes.

La Secretaría de Marina recomienda no acercarse a esas playas en las próximas seis horas por riesgo de tsunami. Es importante seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Autoridades de los tres órdenes de gobierno realizan recorridos en territorio para evaluar posibles afectaciones estructurales y coordinar medidas preventivas. Continuaremos con la información.

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