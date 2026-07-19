Fortalece SSP y FGE estrategia de seguridad en Pantelhó con operativo conjunto interinstitucional

• La Secretaría de Seguridad del Pueblo y la Fiscalía General del Estado despliegan acciones coordinadas para garantizar la paz y seguridad de las familias chiapanecas

Pantelhó, Chiapas; 19 de julio de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la estrategia de seguridad y mantener la paz en la región, el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, sostuvo una reunión operativa en el municipio de Pantelhó, junto al fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, y la fiscal especializada de Justicia Indígena, Floralma Gómez Santiz.

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Durante este encuentro se analizaron las condiciones de seguridad de la zona y se establecieron acciones coordinadas entre las instituciones encargadas de la seguridad y procuración de justicia, bajo una visión de trabajo conjunto y atención directa a las comunidades.

Como resultado de esta coordinación interinstitucional, se desplegó un operativo conjunto con la participación de 500 elementos de la SSP, quienes cuentan con el respaldo de 20 vehículos blindados, 70 camionetas, dos helicópteros y un avión no tripulado, fortaleciendo la capacidad de respuesta y vigilancia en el territorio. Asimismo, la Fiscalía General del Estado participa con 100 elementos y 20 unidades, sumando esfuerzos para garantizar acciones efectivas de prevención, seguridad y procuración de justicia.

Con estas acciones, la SSP refrenda su compromiso bajo el liderazgo del gobernador del estado Eduardo Ramírez Aguilar, y con la coordinación de los tres órdenes de gobierno, de mantener presencia permanente en las regiones donde la población requiere atención, fortaleciendo la proximidad social, el diálogo con las comunidades y las acciones operativas para proteger a las familias chiapanecas.

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