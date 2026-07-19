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Sobrevivió de milagro!

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Tapachula, Chiapas; 19 de julio de 2026.- Un fuerte accidente de motocicleta registrado alrededor de las 18:00 horas de este domingo, en el cruce de la 7ª Avenida Norte y 21ª Calle Oriente, provocó momentos de angustia entre testigos y automovilistas.

De acuerdo con los primeros reportes, el lesionado se desplazaba a bordo de una motocicleta Italika 150 automática cuando ocurrió el percance. Tras el impacto, quedó inconsciente sobre la banqueta, por lo que las imágenes del hecho comenzaron a difundirse rápidamente en redes sociales. Esto dio origen a versiones que aseguraban que había fallecido e incluso que había sufrido un traumatismo craneoencefálico severo.

Sin embargo, dichas versiones resultaron ser falsas. El motociclista sobrevivió al accidente y fue atendido en el lugar por paramédicos del Grupo CARCH y de la Cruz Roja Mexicana, quienes le brindaron los primeros auxilios. Posteriormente, fue trasladado por sus propios familiares a un hospital para recibir atención médica.

Elementos de la Guardia Estatal Vial Preventiva acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes e iniciar las investigaciones que permitan determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.

Este hecho también deja una reflexión sobre la importancia de verificar la información antes de compartirla, ya que la difusión de versiones no confirmadas puede generar desinformación y afectar a las familias de las personas involucradas.Carlos Montes

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