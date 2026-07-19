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Motociclista resulta lesionado tras ser atropellado.

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* Automovilista huyó del lugar

Tapachula, Chiapas; 19 de julio de 2026.- Un motociclista resultó lesionado alrededor de las 20:00 horas de este domingo, luego de ser presuntamente embestido por un automóvil cuyo conductor se dio a la fuga, en el cruce de la 9ª Avenida Norte y 19ª Calle Oriente, en la ciudad de Tapachula.

De acuerdo con los primeros reportes, el motociclista circulaba sobre la 9ª Avenida Norte cuando fue impactado por un vehículo que transitaba sobre la 19ª Calle Oriente. A consecuencia del fuerte choque, salió proyectado y cayó sobre la banqueta, golpeándose la cabeza.

Gracias a que portaba correctamente el casco de seguridad, el impacto fue amortiguado, evitando lesiones de mayor gravedad. Testigos señalaron que este equipo de protección fue determinante para prevenir consecuencias fatales.

El lesionado fue identificado como Ricardo N, de 29 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento Colinas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Preventiva y paramédicos del Grupo CARCH, quienes le brindaron atención prehospitalaria. Durante la valoración médica, el motociclista se encontraba consciente y estable, presentando una saturación de oxígeno de 86%, frecuencia cardiaca de 134 latidos por minuto y presión arterial de 150/60 mmHg, además de abrasiones en el codo izquierdo y el hombro derecho.

Tras ser atendido por paramédicos, el lesionado permaneció en el lugar, ya que no fue necesario su traslado a un hospital.

Del vehículo presuntamente responsable se desconoce su paradero, debido a que el conductor abandonó la escena tras el percance. Las autoridades iniciarán las investigaciones para tratar de localizarlo y deslindar responsabilidades.Carlos Montes

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