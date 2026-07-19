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Reportan 15 Escuelas con Fisuras Tras Sismos en la Región Costa

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El delegado regional de Educación en Tapachula, Venerando Díaz Martínez, explicó que desde las primeras horas posteriores al movimiento telúrico se instruyó a directores y supervisores para elaborar fichas técnicas, acompañadas de evidencia fotográfica, con el fin de documentar cualquier daño en la infraestructura escolar. Precisó que, hasta ahora, las afectaciones corresponden principalmente a grietas y ranuras menores, sin que existan reportes de daños de mayor magnitud. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

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