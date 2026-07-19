Reportan 15 Escuelas con Fisuras Tras Sismos en la Región Costa

El delegado regional de Educación en Tapachula, Venerando Díaz Martínez, explicó que desde las primeras horas posteriores al movimiento telúrico se instruyó a directores y supervisores para elaborar fichas técnicas, acompañadas de evidencia fotográfica, con el fin de documentar cualquier daño en la infraestructura escolar. Precisó que, hasta ahora, las afectaciones corresponden principalmente a grietas y ranuras menores, sin que existan reportes de daños de mayor magnitud. EL ORBE/ Mesa de Redacción.