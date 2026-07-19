Alrededor de 15 Escuelas Presentan Daños Estructurales por Sismos en la Costa y Soconusco

*- Protección Civil Continúa con Evaluación de Daños en Edificios Públicos e Instituciones Educativas.

*- Directores de Escuelas Esperarán Dictamen Técnico Para Determinar si los Inmuebles son Seguros o Necesitan Rehabilitación.

*- Exhortan a la Población a Estar Atentos y Poner en Práctica Medidas Preventivas.

*DESDE EL VIERNES A LA FECHA SE HAN DETECTADO MÁS DE 300 RÉPLICAS DEL SISMO DE 7.4 GRADOS RICHTER.

Tapachula, Chiapas; 18 de Julio del 2026.- Un total de 15 escuelas de la región Costa han sido reportadas de manera preliminar con fisuras o grietas derivadas de los sismos registrados el pasado viernes, aunque hasta el momento no se han detectado daños estructurales de gravedad, informó la Delegación Regional de Educación.



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Las autoridades educativas mantienen un proceso de recopilación de información en los 16 municipios que integran la jurisdicción regional, desde Mapastepec hasta Unión Juárez, por lo que la cifra de planteles con afectaciones podría modificarse conforme avancen las inspecciones y los reportes enviados por Directores y Supervisores escolares.El delegado regional de Educación en Tapachula, Venerando Díaz Martínez, explicó que desde las primeras horas posteriores al movimiento telúrico se instruyó a Directores y Supervisores para elaborar fichas técnicas, acompañadas de evidencia fotográfica, con el fin de documentar cualquier daño en la infraestructura escolar.Hasta ahora, precisó, las afectaciones corresponden principalmente a grietas y ranuras menores, sin que existan reportes de daños de mayor magnitud.Indicó que toda la información es canalizada a las direcciones municipales de Protección Civil, instancia responsable de realizar los dictámenes técnicos que determinarán si los inmuebles son seguros para ser utilizados o si requieren rehabilitación, reconstrucción parcial o, en casos extremos, una intervención mayor.Díaz Martínez destacó que el sismo ocurrió una vez concluido el ciclo escolar 2025-2026, lo que evitó poner en riesgo a estudiantes y personal docente, ya que los planteles permanecían sin actividades académicas. No obstante, subrayó que durante el receso escolar se intensificarán las revisiones para garantizar que las escuelas se encuentren en condiciones adecuadas antes del inicio del ciclo 2026-2027.Finalmente, señaló que la Delegación Regional de Educación no puede determinar por sí misma la condición de los edificios escolares, ya que esa responsabilidad corresponde exclusivamente a Protección Civil.Será con base en esos dictámenes como se definirán las acciones a seguir y se garantizará un regreso seguro a las aulas para miles de estudiantes de la región. EL ORBE/ JC.