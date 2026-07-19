IMSS Lanza Campaña Para Prevenir Fraudes Laborales

*Ofrecen Afiliaciones a Cambio de Cuotas Mensuales.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció una campaña permanente de prevención de fraudes en esquemas de aseguramiento, dirigida a patrones y empleadores que registran a sus trabajadores.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, informó que la estrategia busca detectar y alertar sobre movimientos atípicos en las plantillas laborales vinculados con posibles prácticas ilegales.

Explicó que la medida responde al incremento de ofertas fraudulentas difundidas en internet, donde terceros prometen afiliaciones al Seguro Social mediante pagos mensuales bajos y sin cumplir requisitos legales.

El funcionario advirtió que estos esquemas representan un riesgo para empleadores y personas trabajadoras, además de afectar el correcto funcionamiento de los mecanismos de aseguramiento establecidos por la institución.

Alertas para empleadores

Como parte de la campaña, el IMSS enviará alertas personalizadas mediante el Buzón IMSS para informar a cada empleador sobre incrementos inusuales en sus registros laborales.

Las notificaciones detallarán el número de trabajadores involucrados y el porcentaje que representan respecto del total de la plantilla registrada por cada patrón ante el Instituto.

Cuando los empleadores no reconozcan esos movimientos recibirán orientación para regularizar la situación, y presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes.

Zoé Robledo explicó que las notificaciones también serán enviadas mediante mensajes SMS y correo electrónico para garantizar que los patrones consulten oportunamente la información.

El director general destacó la importancia de activar el Buzón IMSS utilizando la e.firma del SAT, ya que facilita trámites y fortalece la comunicación directa con los empleadores.

Finalmente, el titular del IMSS exhortó a la población a evitar esquemas fraudulentos de aseguramiento y recordó que existen modalidades legales de incorporación voluntaria para trabajadores independientes con acceso a los beneficios institucionales.