FGE lleva ante la justicia a presuntos responsables de homicidios en El Bosque y Tapachula

• El Fiscal General informó que por el multihomicidio en El Bosque, detuvieron a 11 personas y se logró la identificación de las ocho víctimas

• Esclarecen dos homicidios cometidos en Tapachula en mayo y junio de 2026

En su transmisión en vivo, el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, señaló que con relación al lamentable multihomicidio ocurrido en El Bosque, ya fueron identificadas las ocho víctimas y se detuvo a dos personas más, por lo que hay 11 detenidos enfrentando la justicia.

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Sobre las personas encontradas sin vida, precisó que dos eran originarias de La Concordia, dos de San Fernando, una de Villa Corzo, otra de Ocozocoautla, una de Pantepec y la última víctima identificada fue Diana “N”, de 17 años de edad, cuyo cuerpo fue entregado a sus familiares.

Asimismo, indicó que previamente se había informado sobre la detención de nueve personas, y en los últimos días se logró la detención de dos más: Leonardo, alias “El Cochiloco”, originario de San Pedro Tapanatepec, Oaxaca, y Javier Arnoldo “N”, alias “El Pollo”, originario de Alta Verapaz, Guatemala, por lo que hasta el momento suman 11 detenidos por estos hechos.

Mencionó que estos dos últimos detenidos son parte de otra célula que dice pertenecer al Cártel de Sinaloa, integrada por cinco hombres, quienes fueron asegurados con armas de fuego y un vehículo con reporte de robo, como resultado de los operativos que continúan en la zona de Ocuilapa.

Añadió, que estos homicidios fueron cometidos con disparos de arma de fuego, que las investigaciones continúan y la Fiscalía solicitará hasta 140 años de prisión para los responsables.

Durante esta transmisión, Llaven Abarca también abordó dos homicidios ocurridos en el municipio de Tapachula, cometidos en mayo y junio de este año.

En torno a los hechos ocurridos el 25 de mayo, cuando se inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado y lesiones en agravio de Jonathan «N» y Pablo «N», respectivamente, detalló que se detuvo a Julio César «N» y Julio «N», y de acuerdo a los datos de prueba, el móvil es la disputa de venta de droga al menudeo. Dijo que los responsables podrían alcanzar una pena máxima de 50 años de prisión.

Mientras que por el homicidio de Norberta “N”, perpetrado el 23 de junio, acotó que tras actos de investigación y obtención de imágenes de las cámaras de videovigilancia, se logró identificar a Santiago David «N» como autor material, quien ya se encuentra detenido, al tiempo de agregar que el móvil del homicidio también está relacionado con el narcomenudeo.

Al reportar la incidencia delictiva en Tuxtla Gutiérrez durante la semana del 13 al 19 de julio respecto a la semana antepasada, el Fiscal apuntó que en delitos generales se iniciaron 33 carpetas de investigación, con un descenso del 40%. En delitos de alto impacto se abrieron tres carpetas por delitos de extorsión y robo a negocio y vehículo.

Finalmente, señaló que hay 55% menos en los delitos de tipo sexual con cinco carpetas iniciadas, y en cuanto a la violencia familiar hubo un descenso del 26%, con 20 carpetas, pero aun así sigue siendo el delito que más se denuncia.