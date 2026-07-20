Exigen Plan de 30 Años y Certidumbre Fiscal para Atraer Inversiones a los Polos de Desarrollo

Tapachula Chiapas 19 de julio 2026.- La consolidación de los polos de desarrollo en la frontera sur requiere una estrategia de largo plazo, infraestructura integral e incentivos fiscales permanentes que generen confianza entre los inversionistas, afirmó Miguel Reyes del Pino, integrante de la organización civil Unidad Ciudadana.

El empresario advirtió que los estímulos fiscales vigentes, como la reducción del IVA al 8 por ciento y los beneficios en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) para la región fronteriza, dependen de decretos presidenciales con vigencia limitada, situación que desalienta la llegada de capital nacional y extranjero. EL ORBE/ Mesa de Redacción.