Personas con Discapacidad Denuncian Exclusión en el Transporte Público de Tapachula

Tapachula Chiapas 19 de julio 2026.– La falta de accesibilidad y las presuntas prácticas discriminatorias en el transporte público continúan afectando a las personas con discapacidad en Tapachula.

El vicepresidente de la organización, Denis Oliver Aguirre, señaló que las personas que utilizan sillas de ruedas, muletas, andaderas o presentan discapacidad visual y auditiva enfrentan diariamente dificultades para trasladarse, ya que muchos conductores evitan detenerse o argumentan que brindarles el servicio afecta sus tiempos de recorrido y sus ingresos. EL ORBE/ Mesa de Redacción.