Destituyen a delegado regional de Bienestar en Tapachula.

Tapachula Chiapas 5 de agosto de 2026.- Luego de dos días de protestas y del bloqueo a las oficinas de la Secretaría de Bienestar en Tapachula, fue destituido de su cargo el delegado regional de la Región 09, José Luis Elorza.

La decisión fue confirmada por Servidores de la Nación y trabajadores de la dependencia, quienes mantenían un movimiento de inconformidad para exigir su relevo, al señalar presuntas irregularidades administrativas, abuso de autoridad y violaciones a sus derechos laborales.

De acuerdo con los inconformes, una comisión enviada desde Tuxtla Gutiérrez acudió a la sede regional para atender el conflicto y, tras escuchar los planteamientos del personal, determinó la destitución del funcionario.

Los manifestantes señalaron que la medida representa un primer paso para restablecer un ambiente de respeto dentro de la dependencia y confiaron en que las autoridades estatales den seguimiento a las denuncias presentadas.