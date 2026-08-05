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Familiares y amigos de Beany Guadalupe exigen justicia durante primera audiencia del presunto feminicida en Tapachula

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Tapachula, Chiapas; 5 de agosto de 2026.– Con pancartas, lonas y consignas de exigencia de justicia, familiares, amigos y ciudadanos se concentraron la mañana de este miércoles en el acceso principal de los Juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado, donde se llevó a cabo la primera audiencia del proceso penal en contra de José Manuel Rubio Santino, alias “El Tito”, señalado como presunto responsable del feminicidio de Beany Guadalupe Lozano García.

La audiencia inició alrededor de las 11:30 horas en las instalaciones judiciales ubicadas en Tapachula, mientras que el imputado permanece recluido en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No. 3, localizado sobre la carretera costera Tapachula-Huixtla.

Durante la manifestación, los asistentes reiteraron su confianza en que las autoridades judiciales actúen con estricto apego a la ley y valoren las pruebas integradas en la carpeta de investigación para que el caso no quede impune. Entre consignas y mensajes de solidaridad con la familia de la víctima, los manifestantes demandaron que, en caso de acreditarse la responsabilidad penal del acusado, se imponga la pena máxima prevista por la legislación.

Los familiares señalaron que esta audiencia representa un momento crucial en la búsqueda de justicia para Beany Guadalupe, cuyo caso generó una profunda indignación entre la sociedad tapachulteca y reavivó el llamado para fortalecer las acciones de prevención y combate a la violencia feminicida.

La concentración transcurrió de manera pacífica, bajo la mirada de las autoridades encargadas de resguardar el orden en el recinto judicial. Para los presentes, el proceso no solo representa la búsqueda de justicia para una familia, sino también un mensaje de que los delitos contra las mujeres deben investigarse y sancionarse con firmeza, garantizando el acceso a la justicia y el respeto a los derechos de las víctimas.

Con este acto, familiares y ciudadanos reiteraron que continuarán dando seguimiento al desarrollo del proceso judicial, con la esperanza de que prevalezca la verdad, la legalidad y la justicia. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

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