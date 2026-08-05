Juan Carlos Valencia González, alias “El Pelón” e hijastro de “El Mencho”, asumió el liderazgo del (CJNG)

El director de la DEA, Terry Cole, afirmó que, según información de inteligencia de la agencia, Juan Carlos Valencia González, alias “El Pelón” e hijastro de “El Mencho”, asumió el liderazgo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Advirtió que se trata del principal objetivo de la DEA y aseguró que la agencia perseguirá a quienes colaboren con organizaciones criminales, incluidos funcionarios que las protejan.