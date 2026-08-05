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Juan Carlos Valencia González, alias “El Pelón” e hijastro de “El Mencho”, asumió el liderazgo del (CJNG)

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El director de la DEA, Terry Cole, afirmó que, según información de inteligencia de la agencia, Juan Carlos Valencia González, alias “El Pelón” e hijastro de “El Mencho”, asumió el liderazgo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Advirtió que se trata del principal objetivo de la DEA y aseguró que la agencia perseguirá a quienes colaboren con organizaciones criminales, incluidos funcionarios que las protejan.

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