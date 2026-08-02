ARIES (marzo 21 / abril 20) Neptuno y Saturno retrógrado traen imprevistos que van a marcar el rumbo de todo este mes. Te vas a dar cuenta de que ya toca soltar lo que de plano no se dio; desapégate de lo viejo para renovarte y adaptarte a las nuevas oportunidades que claramente ya empiezan a abrirse en tu camino.
TAURO (abril 21 / mayo 21) La actividad de Quirón en tu constelación te afila el sentido de la organización para coordinar tus tiempos a la perfección. Tienes todo a tu favor para sacar tus pendientes a la hora precisa, evitando caer en estrés o incumplimientos. La responsabilidad será tu mejor arma para no quedar mal.
GÉMINIS (mayo 22 / junio 20) Marte y Urano visibles en tu signo te hacen vibrar alto y llenarte de confianza en lo que eres capaz de lograr. Este mes no estás para andar coleccionando fracasos, sino para imponer tu voluntad de éxito. Agarra el papel protagonista y toma hoy mismo las decisiones para amarrar tus metas.
CÁNCER (junio 21 / julio 22) Mercurio directo te exige que no te confíes ni dejes para mañana lo que te toca resolver hoy. Sacúdete la flojera y no pospongas tus asuntos para que no se te junten ni se compliquen. Muévete de una vez, sé estratégico y toma el control total del rumbo que lleva tu futuro.
LEO (julio 23 / agosto 22) Júpiter y el Sol activos en tu sector sacan a la superficie tus emociones y las reflejan completitas en tu lenguaje corporal. Anda difícil ocultar lo que sientes y te notas más vulnerable al reaccionar o hablar. No te claves, deja que tus sentimientos fluyan y exprésate con naturalidad.
VIRGO (agosto 23 / septiembre 22) La presencia de Venus te pone súper sentimental para vivir y sentir el cariño de forma bien intensa. La vibra de convivencia se apodera de ti, despertando tu paciencia y tus ganas de dar muestras de afecto. Es un gran día para alimentar la energía del amor y conectar con tu gente.
LIBRA (septiembre 23 / octubre 22) Tu regente Venus en Virgo te pide que la primera atención sea para ti mismo, alimentando ese amor propio que te urge reforzar. Invierte en tu cuidado, descansa y dale a tu cuerpo lo que necesita para prevenir malestares o padecimientos que quieran venir a achacarte.
ESCORPIÓN (octubre 23 / noviembre 21) Con tu regente Plutón en Acuario, tus finanzas se pueden poner en un punto crítico si te da por malgastar en caprichos. Cierra la cartera, no te endeudes a lo menso y enfócate en liquidar deudas o pagos pendientes de servicios para mantener la estabilidad económica.
SAGITARIO (noviembre 22 / diciembre 21) Como tu regente Júpiter anda en Leo, tienes la oportunidad perfecta para tirar todo lo viejo, roto o inservible que solo acumula mala vibra. Desapegarte de las cosas materiales desgastadas renueva la energía de tus espacios y atrae oportunidades frescas a tu vida.
CAPRICORNIO (diciembre 22 / enero 20) Saturno, tu regente retrógrado en Aries, te exige mucho tacto al hablar porque andas propenso a herir susceptibilidades o armar pleitos gratis. Aplica la diplomacia y busca el lado reconciliador para aclarar las cosas que te inquietan, evitando a toda costa cualquier encontronazo.
ACUARIO (enero 21 / febrero 19) Con Plutón retrógrado en tu constelación, a veces sientes que tu esfuerzo no rinde frutos, pero vas a paso lento pero seguro. No te me desanimes ni desistas; la constancia es tu mejor estrategia y estás a nada de alcanzar esos objetivos que tanto te han costado.
PISCIS (febrero 19 / marzo 20) Tu regente Neptuno retrógrado en Aries te exige revaluar tus prioridades para frenar el desgaste y la frustración. Deja a un lado los caprichos y haz un examen de conciencia minucioso para identificar qué es lo que de verdad te conviene atender en este momento.