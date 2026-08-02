México Canta 2026 ya Tiene Semifinalistas

Con la presentación de los semifinalistas de la segunda edición del concurso México Canta, la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, quiso recordar y dejar en claro cuál es el objetivo de este programa gubernamental, que une esfuerzos con la industria de la música, que es apoyar a jóvenes talentos cuya propuesta de mensajes positivos a las nuevas generaciones.

La funcionaria explicó que era muy necesario crear un proyecto así, sobre todo ahora que la música producida en nuestro país, sobre todo en el género del regional mexicano, está teniendo gran aceptación en todo el mundo.

Para presentar y acompañar a los siete participantes de este concurso, estuvieron como artistas invitados Alejandro Aguirre, representante del Consejo Mexicano de la Música, los cantantes Luis Alfonso Partida «El Yaki», Snow Tha Product y el Grupo Picus.

Acto seguido se presentaron los siete talentos que se disputarán el primer lugar de México Canta, y ellos son Ángel Figueroa Sánchez, Isabel Piñeyro Acuña, Grecia Delgado Liñán, José Emilio Macías Placencio, Fátima Cuevas Miranda, Bilhan Morales Martínez y Luna Jiram López Márquez.

Claudia Curiel de Icaza explicó que el concurso México Canta 2026 arrancará el 23 de agosto en Los Ángeles, California, con una transmisión en vivo donde la gente será quien vote y decida quiénes pasan a la siguiente fase de la competencia; la semifinal será el 30 de agosto en el Teatro Ángela Peralta, de Mazatlán, Sinaloa; y la gran final se llevará a cabo el 13 de septiembre en la CDMX, en el escenario del Auditorio Nacional. Quien resulte ganador, entre los premios que se llevará, además de la grabación de un disco y asesoramiento profesional, será el abrir las festividades del 15 de septiembre en el Zócalo. Sun