“Street Fighter” Revela a Jason Momoa Como Blanka

La nueva adaptación live action de «Street Fighter» mostró por primera vez a Jason Momoa caracterizado como Blanka, uno de los personajes más icónicos de la franquicia de Capcom.

El adelanto, compartido por Paramount Pictures y Legendary, también presenta el primer enfrentamiento entre Blanka y Ryu, una de las peleas más esperadas por los seguidores de la saga.

El trailer, además de dar un vistazo al aspecto del actor estadounidense, adelanta que la película buscará trasladar a la pantalla grande varios de los movimientos y poderes que hicieron famoso al videojuego.

Uno de los aspectos que más llamó la atención del nuevo adelanto es que mantiene intactas varias de las habilidades sobrenaturales que definieron a la franquicia durante décadas.

La película es dirigida por Kitao Sakurai y cuenta con un guion de Dalan Musson, quien participó en «Captain America: Brave New World» y en la serie «The Falcon and the Winter Soldier».

El reparto reúne a varias figuras de Hollywood como: Jason Momoa como Blanka, Andrew Koji como Ryu, Noah Centineo como Ken, Callina Liang como Chun-Li, David Dastmalchian como M. Bison, Curtis «50 Cent» Jackson como Balrog, Roman Reigns como Akuma, Andrew Schulz como Dan Hibiki y Eric André como Don Sauvage.

La nueva película de «Street Fighter» llegará a las salas de cine el 16 de octubre de 2026. Sun