Aries (21 marzo-20 abril).- Este es día en que la vibración astral indica que habrá que esforzarse por llevar hasta el final lo que se ha propuesto, para ti lo más recomendable es tener paciencia.

Tauro (21 abril-20 mayo) Es conveniente recordar que el que quieres tener tantas actividades que no vas a poder solucionar la situación financiera de tu empresa.

Géminis (21 mayo-21 junio) Las dificultades y riesgos pueden estar muy presentes por lo que tienes que tomar en cuenta lo que te están diciendo tus familiares, acerca de los problemas para arreglar tu casa.

Cáncer (22 junio-22 julio) Es posible que te cambies de casa y no esperar hasta que te autoricen el cambio tus familiares, sencillamente tú buscas la manera de lograr este objetivo.

Leo (23 julio-22 agosto) Desarrollas tu habilidad de comunicación, utilizas las redes sociales como un youtuber con la finalidad de dar una información de actividades generales.

Virgo (23 agosto-22 septiembre) Te has dado cuenta de que el orgullo no te lleva a ningún buen lugar, pierdes oportunidades si no tomas en cuenta la opinión de los demás.

Libra (23 septiembre-22 octubre) Será aconsejable que trabajes por tu cuenta, pues muy pocas personas tienen la energía suficiente para seguir el ritmo de tu trabajo, pero debes actuar con diplomacia.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre) La moderación es lo más aconsejable en todo lo que hagas; la indecisión será muy molesta para ti, hasta que reconozcas todo lo que vales y aprendas a ser firme.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre) Tienes un amplio criterio y una gran comprensión de la naturaleza humana. Si desconfías de alguien sobre determinada asociación, investiga sus orígenes.

Capricornio (22 diciembre-21 enero) Este es momento ideal para activar cambios en tu vida personal y hacer viajes cortos, así como lo que tenga que ver con transacciones comerciales.

Acuario (22 enero-19 febrero) Es muy importante para atender a la pareja, que no te ha visto durante varias semanas, pero puedes caer en distorsionar las situaciones y no ver con objetividad hacia un futuro.

Piscis (20 febrero-20 marzo) Es tiempo de valorar y de administrar mejor tus esfuerzos, lo más importante es ver resultados y no sostener fantasías que desgastan. SUN