ARIES: (21 marzo-20 abril) Existe una fuerte tendencia a caer en engaños por no aprender a decir NO. Lo más importante es reconocer nuestras cualidades y las que no tenemos decirlas.

TAURO: (21 abril-20 mayo) Te muestras responsable y bien organizado en todo lo que desempeñas, ya que tienes una palabra firme y un fuerte sentido de la fidelidad que no se altera.

GÉMINIS: (21 mayo-21 junio) Existe una fuerte tendencia a la evasión, que a su vez puede llevarte a caer en cualquier tipo de vicio; lo importante es que hagas todo cómo es real y que seas honesto.

CÁNCER: (22 junio-22 julio) En tu deseo de aferrarte a tus viejos amigos y asociados, haces enormes concesiones que obstaculizan tu propio desenvolvimiento. Te complicas la vida.

LEO: (23 julio-22 agosto) Necesitas usar la lógica y controlar tus actitudes a base de comprensión. Ten cuidado de no ser tú, quien provoque tu propia destrucción. Eres demasiado dominante.

VIRGO: (23 agosto-22 septiembre) Estás en constante peligro de exponer tu salud, por tolerar los abusos de terceros que exigen que les dediques todo tu tiempo y energía. Quítate esa idea.

LIBRA: (23 septiembre-22 octubre) Evitarás una confrontación si sospechas que tu adversario posee mayor preparación, pero una vez que cuentes con la experiencia suficiente, te enfrentas.

ESCORPIÓN: (23 octubre-21 noviembre) En algunos momentos de tu vida has pasado por grandes cambios y ajustes sicológicos, pero siempre has salido triunfante y con una absoluta seguridad.

SAGITARIO: (22 noviembre-21 diciembre) A pesar de que no tienes el cuidado necesario en el uso de tu energía y actúas sin pensar, podrás obtener algunos beneficios de las experiencias.

CAPRICORNIO: (22 diciembre-21 enero) Tienes una gran imaginación, tienes la facilidad de ir al mundo de los prototipos y traer las ideas a este mundo material, puedes sobresalir.

ACUARIO: (22 enero-19 febrero) Tu infancia pudo haber sido muy feliz, con una relación con tus padres muy importante y la admiración hacia ellos te ha llevado a emprender tus empresas.

PISCIS: (20 febrero-20 marzo) Has trabajado con demasiada intensidad las últimas semanas y consideras que es justo planear un viaje a alguna de las hermosas playas mexicanas. SUN