Fans de Luis Miguel y Taylor Swift Arrasan Shows en 2024

México siempre ha sido un punto clave para las giras más importantes del mundo, y este 2024 fue escenario de tres de las 10 giras más relevantes del año: Luis Miguel, Metallica y Madonna. Si ampliamos el rango desde 2022, cuando los shows en vivo regresaron tras pandemia, nuestro país ha recibido seis de las giras más exitosas del top de este año.

Destaca, además, Luis Miguel, que en su segundo año con esta gira se convirtió en el artista latinoamericano más importante de la historia de los tours globales, al alcanzar 330 millones de dólares, superando a Bad Bunny, Karol G e incluso a RBD, según Billboard. Este 2024, Luis Miguel sobresalió como el cuarto artista con mayores ingresos en el mundo, sólo detrás de Taylor Swift, Coldplay y P!nk, de acuerdo con Pollstar.

En cuestión de recintos mexicanos, el renovado Estadio GNP (antes Foro Sol) destacó: albergó 28 conciertos, acumulando 144.4 millones de dólares en taquilla y 1.6 millones de entradas.

1.- Taylor Swift: The Eras Tour. La cantante estadounidense logró una recaudación histórica de mil 43 millones de dólares con 80 shows en los vendió más de 5.2 millones de boletos, consolidando su gira como la más exitosa de la historia —tomando en cuenta el 2023—, según Pollstar. Es el segundo año consecutivo que intérprete de «Cruel summer» logra estar en el top con una propuesta llena de performance, escenarios móviles, pantallas gigantes que acompañan un recorrido por su trayectoria musical desde su primer hasta su último disco; show que trajo a México en 2023.

2.- Coldplay: Music of the Spheres. Con 54 conciertos, la banda británica se posicionó en segundo lugar. Coldplay recaudó 421 millones de dólares, atrayendo a más de 3.2 millones de asistentes. Su espectáculo, que se caracteriza por su ya conocido mensaje ambiental y visuales coloridos, continuará en 2025.

3.- P!nk: Summer Carnival. Con acrobacias y movimientos en el aire, la artista logró el puesto tres del top 10 de shows de este año, al reunir a 2.7 millones de fanáticos en 67 shows. A diferencia del resto de las giras, la de P!nk inició, al igual que la de Coldplay, este año, logrando 367 millones de dólares; podría llegar a México en 2025.

4.- Luis Miguel Tour. «El Sol» fue el más trabajador, realizó en promedio un concierto cada tres días, generando 261 millones de dólares. Es el cuarto artista en la lista, y el más importante latinoamericano. A pesar de no haber lanzado nueva música desde 2017, conquistó con sus grandes éxitos y una actitud energética.

5.- Bruce Springsteen: Magic Tour. Bruce y su banda The E Street Band se posicionaron como la quinta gira más importante del año, aún cuando sólo ofreció 44 shows —la tercera cantidad más baja del top10—. El cantante se presentó ante 1.6 millones de fans. El costo por boleto además, fue moderado: 150 dólares en promedio.

6.- The Rolling Stones: Hackney Diamonds. La gira para promocionar su reciente álbum Hackney diamonds, lanzado el 20 de octubre de 2023, concluyó en julio; logró en sólo 18 conciertos recaudar 235 millones de dólares. Su espectáculo se caracterizó por retomar sus clásicos éxitos del rock e incluir nuevas canciones, lo que atrajo 847 mil 800 fanáticos que pagaron en promedio uno de los boletos más caros, unos 277 dólares. Aunque la gira concluyó, los fans en Latinoamérica esperan que vengan.

7.- Bad Bunny: Most Wanted Tour. El puertorriqueño obtuvo en 49 conciertos 210 millones de dólares recaudados con una gira que sólo recorrió Estados Unidos. En proporción a la cantidad de shows que ofreció, un boleto para ir a ver en vivo al boricua fue el más caro de todos, costando en promedio 279 dólares. El cantante promete regresar a México con su nuevo disco, Debí tirar más fotos, que se lanza el 5 enero próximo.

8.- Zach Ryan: Quittin time. El country demostró seguir vivo entre giras de pop, reggaetón y rock, y acumuló 199 millones de dólares con 49 shows en la voz de Zach Ryan, que vendió más de un millón de boletos. Su gira no ha terminado, continuará por Estados Unidos y Reino Unido a partir de abril de 2025.

9.- Metallica: «M72». La banda logró 179 millones de dólares con 24 conciertos, conquistando a 1.5 millones con su puesta en escena en 360° que llegó a México en septiembre, tocando canciones como «La Chona». En sólo cuatro conciertos en la CDMX, consiguió convocar a más de 200 mil personas y recaudó 24.7 millones de dólares. El costo promedio del boleto para su show fue el más barato, 119 dólares.

10.- Madonna: Celebration tour. En el puesto 10 del top, con 64 conciertos, destaca la Reina del Pop, otra de las cantantes que buscó hacer algo especial en su paso por México, invitando a Salma Hayek y a Wendy Guevara al escenario. Madonna dio cinco conciertos en el Palacio de los Deportes. La gira recaudó 178 millones de dólares. SUN