Virginia Tovar, Orgullosa de Janet Díaz: Siento que me Designan a mí

Ciudad de México, 19 de mayo.- Cuando escucha que Karen Janet Díaz irá a la Copa del Mundo de Qatar 2022, a Virginia Tovar se le viene a la mente el 22 de febrero del 2004, cuando dio el silbatazo inicial de aquel juego de Primera División entre Irapuato y América en el Sergio León Chávez.

Ahora, 18 años después, Vicky Tovar aplaude que Karen Janet haya aprovechado aquella lucha que inició en el cerrado arbitraje mexicano: «La realidad es que siento que me estuvieran designando a mí al Mundial, estoy orgullosa de Karen», dice.

Y reafirma su sueño: «Espero no morirme sin ver a otra árbitra dirigiendo en Primera División».

Por Facebook, Virginia Tovar vio que Karan Janet Díaz irá a la Copa del Mundo como árbitra asistente, la primera mujer mexicana en lograr este suceso.

«Aplaudo que manden a Karen al Mundial. Es muy importante para las mujeres como no tienes idea. Las muchachas trabajan muy bien, son de elite, como Francia (González), Diana (Pérez Borja), muchas más que están en la mira. Es un premio al buen trabajo del área femenil», comenta para EL UNIVERSAL Deportes.

Karen se ha ganado sus galones a pulso: «Ya está en Primera División, ya estuvo en la final de Cruz Azul. Es muy bueno lo que hace».

Pero lamentablemente: «Lo que no creo es que haya otra árbitra central… No les dan seguimiento, la oportunidad, o quizá no quieran, pero yo veo que tienen mucha capacidad para estar presentes. Es cuestión que les den seguimiento. Ojalá esta designación sirva para que se le dé más importancia al arbitraje femenil».

No puede abstraerse, «me siento muy orgullosa, porque conozco a Karen, porque sé lo que le ha costado. Es super profesional. Me reflejo, siento que me están designando a mí»

Muchos recuerdos regresan a la lucha que protagonizó allá por los 2 mil, pero recalca: «Mi sueño es que haya más mujeres de árbitras central. Como asistentes les han dado mucha oportunidad, pero no me quiero morir sin ver a una árbitra central en primera división». Sun