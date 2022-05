¿Cuáles son las Remontadas más Recordadas en el Futbol Mexicano?

Ciudad de México, 19 de mayo.-Tigres y Atlas definirán el próximo sábado al primer finalista del Clausura 2022 de la Liga MX, el equipo rojinegro llegará al Estadio Universitario con una amplia ventaja en el marcador de 3 – 0 ante los felinos.

Los comandados por Miguel Herrera buscarán ante su afición enderezar el camino y realizar una remontada histórica en el futbol mexicano, situación que en liguilla ya han logrado en el Apertura 2005.

A continuación te presentamos las más recordadas remontadas en la historia de la fase final en el balompié azteca.

Tigres vs América – Apertura 2005-Cuartos de Final

Tigres ya saben lo que es regresar en una serie que parece perdida en liguillas, el cuadro universitario en el Apertura 2005 se cruzó en la fase de Cuartos de Final ante América y tras un partido de Ida con desventaja de 1 -3 se presentó en el Estadio Azteca.

Con doblete de Wálter Gaitán y anotaciones de Sixto Peralta y el brasileño Julio César, los felinos remontaron y avanzaron con global de 5-4.

Pumas vs Monterrey (Clausura 2011-Cuartos de Final)

Pumas se repuso de un 3-1 adverso en el duelo de Ida del Clausura 2011 en Monterrey, el cuadro capitalino venció a los Rayados en Ciudad Universitaria con goles de Efraín Velarde y Luis Fuentes.

El marcador quedó empatado 3-3 global, pero la posición en la tabla le dio el pase a Pumas, cuadro que sumó esa temporada su séptimo título.

Monarcas vs Cruz Azul (Clausura 2011-Semifinal)

Cruz Azul ganó el duelo de Ida 2-0 de local en el Estadio Azul, los cementeros se presentaron en Michoacán con el boleto a la Final del Clausura 2011 en sus manos, pero un par de anotaciones tempraneras de Rafael Marquéz Lugo regresaron a la vida a Monarcas Morelia.

Jaime Lozano sentenció el pase a la final de los locales con marcador global de 3-2 en el Estadio Morelos. Sun