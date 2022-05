Despiden al Técnico Juan Reynoso de Cruz Azul

Ciudad de México, 19 de mayo.-El Cruz Azul hace oficial la salida del director técnico que cortó la racha de 23 años sin títulos; Hugo Sánchez y Ferretti suenan para reemplazarlo.

Y unas cuantas horas después de que trascendiera que Juan Reynoso quedaría fuera del Cruz Azul, la directiva de La Máquina lo hizo oficial. El peruano no es más el entrenador del equipo cementero.

«Cruz Azul Futbol Club da por terminado el ciclo deportivo del señor Juan Reynoso», informó la institución cruzazulina a través de un comunicado. «La institución le agradece los éxitos alcanzados durante su gestión».

La mala relación entre Reynoso y el director deportivo del equipo, Jaime Ordiales, fue una de las circunstancias que llevaron a la separación, algo que se esperaba incluso desde febrero, cuando se dijo que el peruano presentó su renuncia, aunque no le fue aceptada en esos momentos. A partir de entonces, las cosas no lucieron igual en cuanto a la armonía dentro del equipo y eso le afectó en el funcionamiento, que se tradujo en su eliminación.

Aunque dejó un saldo favorable de 29 triunfos, 16 empates y 15 derrotas, Reynoso fue criticado en este semestre por insistir en la cancha con jugadores que no dieron resultados.

Reynoso siempre será recordado como el entrenador con el que La Máquina volvió a levantar un título de Liga, después de 23 años sin lograrlo, aunque quizá el final de esta relación no fue el que se esperaba.

En la lista de candidatos para tomar las riendas de La Máquina se mantienen Hugo Sánchez y Ricardo Ferretti, aunque ha trascendido que la directiva analiza opciones del futbol sudamericano. Sun