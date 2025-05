Chiapas Tiene con qué Liderar la Transición Energética de México: Luis Armando Melgar.

Ciudad de México; 29 de Mayo de 2025.- En un momento donde el mundo enfrenta los graves efectos del cambio climático, Chiapas se perfila como un Estado clave para la transición energética en México, afirmó el senador Luis Armando Melgar, quien ha sido uno de los principales impulsores de una agenda verde y sustentable para el sur del país.E

“El cambio climático no es una amenaza lejana, ya está aquí y afecta directamente a quienes viven del campo, del agua, de la tierra. Hoy más que nunca, se necesita voluntad para transitar hacia una soberanía energética justa, limpia y sustentable. Chiapas con la dirección del Gobernador Ramírez, tiene con qué encabezar esta transformación”, expresó Melgar.

Según datos oficiales, el 54% de la electricidad en México se produce con gas natural y más del 70% de ese gas es importado, lo que genera una triple dependencia: económica, climática y energética. Esto, según el legislador, representa una oportunidad para acelerar el cambio hacia fuentes renovables, especialmente en un Estado como Chiapas que cuenta con enorme potencial hidroeléctrico, solar, eólico y geotérmico.

“Chiapas no solo tiene sol, ríos, viento y volcanes. Tiene lo más importante: gente trabajadora, comunidades organizadas y una visión clara de futuro. En la Nueva ERA, esta transición energética es prioridad para detonar desarrollo, cuidar el medio ambiente y construir una economía con justicia social”, agregó.

Melgar subrayó que la transición energética en Chiapas debe ser comunitaria y participativa, para garantizar que sus beneficios lleguen directamente a las familias y no se concentren en unos cuantos. Además, insistió en que esta estrategia debe integrarse con acciones de cuidado del agua, reforestación, protección de cuencas y fortalecimiento del campo, porque la sostenibilidad no es solo una meta ambiental, es también una causa social y humana.

“El reto energético es también un reto moral. No se trata solo de producir energía limpia, sino de que esa energía sirva para transformar vidas, para construir bienestar, para proteger a las futuras generaciones. Por eso, en Chiapas hablamos de transformaciones reales”, concluyó Melgar. Boletín Oficial