México Suma más de 3 mil 500 Casos de Dengue: SSA

*Jalisco Encabeza la Lista

Al corte del 19 de mayo, los casos de dengue aumentaron a 3 mil 511, debido a que durante la última semana se reportaron 157 nuevos contagios.

Hasta el momento, han sido 27 los estados afectados por esta enfermedad viral. Con 672 casos Jalisco encabezó la lista de las 5 entidades que concentraron el 59 % del total de pacientes contagiados.

Le siguieron:

-Veracruz con 558 casos

-Michoacán con 294

-Guerrero con 289

-Tamaulipas con 275

Cabe señalar que 5 entidades se mantuvieron sin contagios: Ciudad de México, Baja California, Chihuahua, Tlaxcala y Zacatecas.

De acuerdo al Panorama Epidemiológico del Dengue correspondiente a la semana 20, – con corte al 19 de mayo-, de los 3 mil 511 contagios confirmados, mil 929 fueron reportados como dengue con signos de alarma y dengue grave.

Mil 784 ocurrieron por dengue con signos de alarma; mil 582 se registraron como dengue no grave y 145 como dengue grave. El serotipo 3 fue el que siguió presentando mayor circulación en los 27 estados afectados por el virus.

Defunciones no aumentan

Durante las tres últimas semanas no se registraron nuevas muertes a consecuencia del dengue, por tanto, la cifra se mantuvo en 18 decesos distribuidos en 9 estados.

Del total, cinco muertes ocurrieron en Guerrero y cinco más en Sinaloa, otras dos en Chiapas. En tanto, Michoacán, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Morelos y Estado de México, registraron una defunción por cada entidad.