Alexa Moreno Sella el Boleto a París 2024, sus Terceros JJOO

Alexa Moreno ha vuelto a confirmar que es una atleta mexicana de élite. Durante el Campeonato Mundial de Gimnasia ha obtenido su boleto a los Juegos Olímpicos París 2024.

La deportista bajacaliforniana selló su pase a la que será su tercera justa olímpica, gracias a sus buenas notas en el All Around, tras quedar entre las mejores 14 competidoras de países que no entraron en los 12 primeros en prueba por equipos.

La Federación Internacional de Gimnasia ofrece cinco cupos a cada una de las naciones que terminan dentro de los primeros 12 lugares en la competencia grupal, además de 14 a las que no forman parte de una selección clasificada. Es el caso de Moreno, quien tuvo una buena actuación en la competencia.

La nacida en Mexicali sumó un total de 52.331 puntos, que salieron de los 14.149 de salto de caballo, 12.266 en viga de equilibrio, 13.033 en piso y 12.466 en barras asimétricas. Volvió a dejar en claro que la primera es su prueba fuerte.

Moreno compitió en Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020, evento en el que finalizó en el cuarto puesto dentro de la prueba de salto de caballo.