Pumas Presenta a sus 3 Refuerzos Para el Clausura 2024

Ciudad de México, 10 de Enero.-Pumas presentó de manera oficial a sus tres refuerzos para el Clausura 2024: Rogelio Funes Mori, Guillermo Martínez y Piero Quispe.

Los jugadores recibieron sus respectivas playeras con la presencia del presidente Luis Raúl González y director deportivo, Miguel Mejía Barón.

«Es una oportunidad única para nosotros y sabemos de la exigencia del club», comentó Rogelio Funes Mori quien reconoció que la adaptación será fundamental para «aportar mi experiencia, aportar goles porque es lo que sé hacer».

Guillermo Martínez el torneo pasado terminó como subcampeón de goleo y ahora espera seguir con la racha goleadora sin ponerse la presión de portar un número histórico como el ‘9’ que dejó Juan Ignacio Dinenno.

«Se sabe de la calidad que derrochó Juan, pero haré mi historia. El estar aquí es el esfuerzo de no bajar los brazos, estos días me sirvieron para saber qué necesitan de mí y tener la humildad de aprender», expresó el delantero de 28 años.

Por su parte Piero Quispe aseguró que fichar con Pumas es una oportunidad «para demostrar de lo que estoy hecho» para así cumplir su objetivo de llegar al futbol europeo.

«Venir a México no es nada fácil, hay grandes jugadores, es una liga muy competitiva y acá se puede ir a Europa, ese es el sueño de todo futbolista», aseveró el peruano.

Pumas inicia su participación en el Clausura 2024 el próximo domingo, enfrentando en la Jornada 1 a los Bravos de Juárez en el estadio Olímpico Universitario. Sun