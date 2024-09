Gignac Rescata la Victoria Sobre el FC Juárez

Ciudad de México, 28 de Febrero.-André Pierre Gignac lo volvió a hacer, se convirtió en el superhéroe de los Tigres a los que sacó de su mala racha, a los que evitó que entrara en crisis.

Un balón tocó, no necesitaba más y le dio el triunfo (1-0) a los regios sobre el FC Juárez, uno de los peores equipos del torneo que casi le hace la maldad a uno de los equipos abocados al título, en teoría, porque en la práctica está lejos de un buen nivel que los ponga en camino a la corona.

El FC Juárez no llegó a tirarse completamente atrás, tuvo sus posibilidades para marcar, teniendo sólo a Michael Santos al frente, poniendo en serio peligro a Nahuel Guzmán.

Tigres, sin Gignac de inicio, se estrelló una y otra vez frente a la bien parada defensa fronteriza, y contra Sebastián Jurado, quien ha recuperado el nivel que lo llevó a ser una de las grandes promesas de la portería en México.

Pasaba el tiempo, y ni Nicolás Ibáñez, ni Brunetta, ni Quiñones podían hacerle daño a los Bravos, que veían al reloj como su principal aliado para sacar un punto que les diera algo de moral en un torneo que ha sido un desastre.

A los 73 minutos entró el francés, un futbolista que ya no es el de antes, no es el del 2015, cuando llegó a México, ahora recorre menos metros, gana menos pelotas, pero cuando tiene una sabe qué hacer con ella.

Minuto 87, centro al área por la izquierda, la pelota es prolongada por Ibáñez a segundo poste y le cae a Gignac, quien con un solo toque definió el juego y volvió a ser el superhéroe de los Tigres, que llega a 18 puntos, mientras que Juárez está al fondo de la tabla con sólo dos. Sun